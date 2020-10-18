«Кёльн» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Кельн» — «Айнтрахт» в 4-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Кельн» не проиграет за 1.73.

«Достаточно любопытная игра. На мой взгляд, и здесь есть довольно очевидный перекос в пользу «Айнтрахта». Не заслужил он такого букмекерского коэффициента в этой линии. «Кельн» все-таки будет играть дома. Не так важно, что зрительской поддержки не будет. Все равно команда готовится, играет на знакомом стадионе, в обычных для себя условиях И «Айнтрахту» предстоит ехать в гости.



Самая лучшая ставка на этот матч, на мой взгляд, «Кельн» не проиграет». Дают коэффициент 1.73. Я не думаю, что хозяева проиграют. Скорее, «Кельн» должен победить. Но вариант непоражения «Кельна» выглядит наилучшим. Пройти мимо нее нельзя».