«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Фрайбург» — «Вердер».

Ставка: победа «Фрайбурга» с нулевой форой за 2.28.

«На мой взгляд, букмекеры переоценивают «Фрайбург». «Фрайбург» в первые недели сезона ничего такого не сделал, чтобы быть здесь столь очевидным фаворитом. Да, клуб подписал Гуса Тила из «Спартака», пока игрок взят в аренду, но им довольны. Но этого «пока» недостаточно, чтобы говорить применительно к этому матчу.



Вариант «Вердер» с форой (0) и коэффициентом 2.28, на мой взгляд, самая лучшая ставка на этот матч. Огромный совершенно коэффициент. «Вердер» — команда, которая может быть очень неприятной. «Фрайбург» — тоже. Но «Вердер» может оказаться гораздо более неприятной командой для «Фрайбурга», чем он ожидает».