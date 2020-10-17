«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Фрайбург» — «Вердер».
Ставка: победа «Фрайбурга» с нулевой форой за 2.28.
«На мой взгляд, букмекеры переоценивают «Фрайбург». «Фрайбург» в первые недели сезона ничего такого не сделал, чтобы быть здесь столь очевидным фаворитом. Да, клуб подписал Гуса Тила из «Спартака», пока игрок взят в аренду, но им довольны. Но этого «пока» недостаточно, чтобы говорить применительно к этому матчу.
Вариант «Вердер» с форой (0) и коэффициентом 2.28, на мой взгляд, самая лучшая ставка на этот матч. Огромный совершенно коэффициент. «Вердер» — команда, которая может быть очень неприятной. «Фрайбург» — тоже. Но «Вердер» может оказаться гораздо более неприятной командой для «Фрайбурга», чем он ожидает».
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