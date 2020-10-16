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Эксперты оценили шансы Миранчука забить «Наполи» в дебютном матче чемпионата Италии

Эксперты оценили шансы Миранчука забить «Наполи» в дебютном матче чемпионата Италии
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Накануне главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о возвращении полузащитника Алексея Миранчука в преддверии матча 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Футболист сборной России готов дебютировать в новой команде.

Миранчук попадёт в заявку, но итальянские СМИ сообщают, что он начнёт матч на скамейке запасных. Букмекеры сомневаются, что он сумеет отличиться.

Ставки на гол россиянина в ворота «Наполи» принимаются за 3.24 (около 30% вероятности). С 1000 рублей в случае успеха можно получить 3240 рублей.

Наиболее вероятные авторы голов — Фернандо Льоренте (2.05), Дуван Сапата (2.10), а также Йосип Иличич (2.45), Луис Муриэль (2.50) и Виктор Осимхен (2.55).

Матч «Наполи» – «Аталанта» состоится завтра, 17 октября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года. Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 24-летний футболист сборной России является воспитанником «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.

«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук дебютирует в Серии А, Гаттузо будет в ярости
Российский полузащитник залечил травму и готов явить себя итальянскому футболу.
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