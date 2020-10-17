«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Уфа».

Ставка: гол Зе Луиша за 2.70.

«Ставка: Дебют Рашида Рахимова в «Уфе» приходится на матч с «Локомотивом» в столице. Наверняка будет тяжелая, вязкая игра. И Рахимов, как мы знаем, человек структурный, команду выстраивает очень организованную. По крайней мере, так было в «Амкаре» и «Ахмате». Вряд ли «Уфа», обескровленная отъездом Неделчару, рискнет играть с «Локомотивом» в открытый футбол. Для Рахимова и «Уфы», оказавшейся в сложной ситуации, сейчас важно набирать очки даже при не самом хорошем и содержательном футболе.



У «Локомотива» были проблемы с ковидом, они еще и остаются. Непонятная ситуация с Гильерме, сможет ли он выйти на матч, восстановился ли Федор Смолов. Также коронавирус подхватил Камано, у Рыбуся был коронавирус. Травмирован Чорлука. У Михаила Лысцова проблема с сосудами, и он на какое-то время остается вообще без спорта.



Конечно, напрашивается низ в этом матче. Но «Локомотиву» перед стартом в Лиге чемпионов надо добрать положительных эмоций. В последних матчах при Николиче «Локомотив» вроде бы выдал неплохую серию — не проигрывал. Плюс сейчас добавился Зе Луиш, который очень хочет себя показать. Допускаю, что он может появиться на поле в стартовом составе.



Попробую похулиганить. В первой игре за «Локомотив» возьму гол Зе Луиша. Он оценивается достаточно прилично — 2.70. Наверняка «Уфа» будет глубоко обороняться, будет много подач, навесов, а Зе Луиш здорово ведет борьбу на «втором этаже».