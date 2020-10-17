«Химки» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Химки» идут внизу турнирной таблицы. А у «Спартака» вроде бы сейчас все нормально — все на ходу, все здоровы, даже Кокорин должен вернуться к игре. Перед сезоном было много разговоров, будут ли «Химки» дочерним клубом «Спартака», фарм-клубом или нет. Как выяснилось, все это осталось лишь разговорами.



Игорь Черевченко, новый тренер «Химок», достаточно неплохо играл против «Спартака», будучи тренером «Арсенала». И здесь наверняка «Химки» не будут ввязываться в обмен ударами со «Спартаком».



Дополнительная интрига — Денис Глушаков против «Спартака». Наверняка он с удвоенной энергией и мотивацией будет играть в этом матче. Во втором тайме в игре с «Локомотивом» «Химки» смотрелись весьма недурно. Но все-таки «Локомотив» с горем пополам удержал победу.



Не будет в этом матче дисквалифицированного Соболева. Но есть Понсе, Ларссон, вернувшийся из сборной, Умяров должен восстановиться. Про Кокорина еще раз скажу. Но вряд ли это будет очень результативная игра. Но если «Спартак» не будет выигрывать такие матчи, то бороться за чемпионство ему станет очень сложно, да даже держаться в пелотоне команд, которые преследуют «Зенит».



Думаю, «Спартак» сейчас, понимая всю сложность турнирного положения, постарается взять не качеством, а результатом. Может, Мозес дебютирует. «Спартак» выиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за отличный коэффициент «двойка».