«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.10.

«В Краснодаре нас ждет очень интересный матч: команда Мурада Мусаева сыграет с «Рубином» Леонида Слуцкого. Последние три матча между этими командами — это сплошные низы, победы по 1:0. «Рубин» одержал победу в конце прошлого сезона у себя дома. До этого «Краснодар» дважды у себя побеждал «Рубин».



Понятно, что «Краснодар», возможно, сейчас мыслями в Лиге чемпионов и дебютной игре против «Ренна». Но позиции «Краснодара» в чемпионате никак комфортными не назовешь. Восьмое место — не тот результат, на который «Краснодар» рассчитывает.



Удалось «Краснодару» подписать трех русских игроков — Чернова, Ионова и Маркова, бывшего игрока «Рубина». Не исключено, что кто-то из них дебютирует в этой встрече. Есть определенные потери у «Краснодара». Не совсем понятно, в каком состоянии вернутся сборники, особенно шведы.



У «Рубина» не сыграет Дарко Йевтич. Но самое главное, что в порядке Хван Ин Бом, Хвича, который забил прекрасный гол за сборную Грузии, свой первый. Учитывая, что «Краснодар» не очень убедительно играет в обороне, «Рубин» может этим воспользоваться. Да и атака «Краснодара» тоже свое слово может сказать.



Три матча подряд были низы, до этого три матча подряд были верхи, команды обменивались забитыми мячами. Наверное, сейчас самое время командам начать новую результативную серию.



Мой прогноз — «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».