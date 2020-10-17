«Сельта» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Испании

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч «Сельта» — «Атлетико Мадрид» в матче Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.85, тотал больше 5.5 углового во втором тайме за 2.40.
«Будет интересно посмотреть на «Атлетико Мадрид», потому что «Сельта» команда, которую шатает. Эта команда, которая в первую очередь думает о том, как набирать очки дома, но это явно не соперник для мадридцев.
С другой стороны, у «Атлетико» есть проблемы в нападении. Приход Суареса оживил команду только на один матч, им сложно даются забитые мячи. К тому же, впереди Лига чемпионов, и это не может не сказываться на этом матче. Я думаю, что здесь не будет большого количества забитых мячей. Думаю, что гол будет забит один, его забьют игроки «Атлетико Мадрид». Полагаю, что это произойдет в первом тайме, а во втором тайме будет больше шести угловых. Такой мой прогноз на эту игру, а что думаете вы?»
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