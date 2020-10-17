«Интер» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на миланское дерби в Серии А

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Милан».
Ставка: победа «Интера» за 2.33, гол Лукаку за 2.32.
«Сейчас очень многое определяется пандемией коронавируса, количеством заболевших. В «Интере» есть такие. Насколько я понимаю, Наингголан, Сенси, Гальярдини и не только эта троица. Но что отличает «Интер» от многих команд в этом сезоне? Это длина скамейки запасных. Здесь все очень здорово у команды Антонио Конте. Даже если кто-то выпадает, то команда практически этого не замечает, готова с этим справляться. Сейчас, когда итальянские издания дают возможные составы, то мы видим, что у «Интера» состав очень солидно смотрится.
У «Милана» нет проблем с коронавирусом, но есть недостаток кадров – все-таки они провели трансферное окно достаточно спокойно. Нет Ребича, у которого травма локтя. Это серьезная потеря, так как заменить его некем, но возвращается Златан Ибрагимович. Это важное обстоятельство, это шанс для «Милана», пускай и не очень значительный.
Мне кажется, «Интер» по составу будет фаворитом и наверняка победит. В последних четырех матчах между «Интером» и «Миланом» побеждал «Интер». Мне кажется, что будет пятая победа подряд. Кстати говоря, это будет повторение рекорда – в свое время «Милан» пять раз переигрывал «Интер». Поставлю на чистую победу «Интера», и для того, чтобы прогноз был еще интереснее, поставлю на гол Лукаку, который в последнее время стабильно забивает».
- 17 октября 2020
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