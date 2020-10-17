«Интер» – «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Интер» – «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 3.22.

«Серия А устраивает настоящий праздник, возвращаясь с паузы на игры сборных. В одном из центральных матчей четвертого тура нас ждет миланское дерби – «Интер» дома будет принимать «Милан».



«Интер» — номинальный хозяин. Но все мы знаем, что и для «Милана» это почти домашняя игра. Тем более что поддержка фанатов команд все еще ограничена. Все будет решаться на поле сугубо индивидуальным мастерством команд.



На мой взгляд, «Милан» сейчас очень не плох. Выглядит он намного лучше, чем в прошлом сезоне. Это подтверждается и результатами – три победы в трех турах и первое место, которое миланцы делят с «Аталантой».



Поможет «Милану» в этой встрече выздоровевший Ибрагимович. Снова он сыграет в команде и ментальную, и практическую роль. Состав сейчас очень хороший у «Милана», сбалансированный. Очень интересно наблюдать за ним будет на дистанции.



Хотя «Интер», на первый взгляд, ничуть не хуже. Он уже в прошлом сезоне всем доказал, что может конкурировать за лидерские позиции в Серии А. Подопечные Конте также не проигрывали еще в новом розыгрыше. Однако в последнем туре они сыграли вничью с «Лацио». Но думаю, это никак не помешает «Интеру» выйти на матч со своим соседом в боевом состоянии духа.



Команды равны, обе могут бороться за победу в чемпионате. Однако именно на сегодняшний день сильнее «Милан», по моему мнению. Он может, как минимум, доставить много проблем «Интеру». Я надеюсь, что он и выиграет».