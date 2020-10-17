«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Авангарда» за 1.75.

«Обычно встречи этих клубов складываются супервесело и продуктивно, но сейчас другое время. „Салават Юлаев“ в красивом составе проиграл „Куньлуню“, который наконец-то одержал первую победу в сезоне. Сенсация на сенсации.



Какие же заряженные и агрессивные вылетят хоккеисты на эту восточную битву. „Авангард“ играет дома очень хорошо, всего один проигрыш в 9 матчах, но многие матчи решались в одну шайбу. Это скорее минус. С таким составом и тренером они должны чувствовать себя на три головы выше остальных.



»СЮ" на выезде — 5 побед, 4 поражения. Признаков спокойствия и стабильности пока не наблюдается. «Авангард» дома будет реабилитироваться, а для этого надо много забивать. Мало «СЮ» не умеет, а значит, «ястребам» придётся закапывать ещё больше. Выбираю ИТБ 2.5 гола для «Авангарда».