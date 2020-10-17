«Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ с коэффициентом 3.05

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–1.5) за 3.05.

«Поражением со счётом 2:7 «Ливерпуль» повторил достижение «Арсенала» со знаком минус, когда «канониры» в ранге действующих чемпионов пропустили 7 голов, проиграв на выезде «Сандерленду» — 1:7. Сие событие случилось 12 сентября 1953 года, то есть 67 лет назад.



Ну а «Эвертон» впервые за 106 лет (!) одержал 7 побед подряд на старте сезона. Правда, с 1 сентября по 13 октября 1894 года «ириски» выиграли эти 7 матчей в рамках Первого дивизиона, а в нынешнем сезоне 4 победы в АПЛ и 3 — в Кубке лиги.



Но как бы там ни было, это великолепный старт «Эвертона» в сезоне, в результате которого Карло Анчелотти признали лучшим тренером, а Доминика Калверта–Льюина лучшим игроком сентября в АПЛ. Перед матчем на «Гудисоне» у «Ливерпуля» проблемы с вратарём: в очередной раз не сыграет Алиссон из–за травмы плеча, под вопросом участие и Садио Мане.



У «Эвертона» пока все живы-здоровы, и надеемся, что после игр за национальные сборные в лазарете обеих команд пациентов не прибавится. Что касается прогноза, то при всём моём большом уважении к Анчелотти и его команде, ставлю на гостей с форой (–1.5).



Думаю, что катастрофа на стадионе «Вилла Парк» оздоравливающе подействует на красных и они покажут чемпионскую игру».