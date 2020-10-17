«Зенит» — «Сочи»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

17 октября «Зенит» примет «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры дали прогноз и считают фаворитом хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.



Букмекеры считают, что матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на обе забьют можно за 2.05.