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«Зенит» — «Сочи»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут

«Зенит» — «Сочи»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут
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17 октября «Зенит» примет «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Букмекеры считают, что матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на обе забьют можно за 2.05.

Если «Сочи» наберёт очки, зайдёт коэффициент 3.20 (30%).

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