«Локомотив» — «Уфа»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

17 октября «Локомотив» примет «Уфу» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех уфимцев оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.25, на пенальти — за 2.45.