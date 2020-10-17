«Локомотив» — «Уфа»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
17 октября «Локомотив» примет «Уфу» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех уфимцев оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.25, на пенальти — за 2.45.
«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: учись, Смолов! Зе Луиш испортит дебют Рахимову в новом клубе
В 10 последних встречах «Локо» и «Уфы» забивалось не больше двух голов, но Вадима Евсеева уволили.
- 17 октября 2020
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
06:30
- 16 октября 2020
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:05
Партнерский контент