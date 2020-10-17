«Локомотив» — «Уфа»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут

17 октября «Локомотив» примет «Уфу» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех уфимцев оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.



Поставить на обе забьют можно за 2.25, на пенальти — за 2.45.

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