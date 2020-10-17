«Краснодар» — «Рубин»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
17 октября «Краснодар» принимает «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.92.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.
Поставить на обе забьют можно за 1.79, на пенальти — за 2.45.
- 17 октября 2020
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