«Зенит» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Матчи этого тура надо рассматривать в контексте игр сборных. Тут многие команды могут подвиснуть, включая и «Зенит». Многие у него отсутствовали. разъезжались по сборным. Кто-то много играл, как тот же Дзюба. Не знаю, насколько свежим он будет в этой встрече. Выходили Караваес, Жирков, Мостовой, Ерохин, Оздоев много сыграл. В общем, долго можно перечислять. Но и у «Сочи» отсутствовал лидер — ветеран Нобоа летал в Южную Америку. Даже не знаю, когда он вернулся в Россию. Не уверен, что его выпустит Федотов с первых минут.



Но все-таки у «Сочи» не такая тяжелая обстановка в этом плане. А вот Семаку будет очень непросто собрать команду.



Конечно, у нас много сейчас разговоров будет, ну, что «Сочи», прогнутся, лягут? Нет, этого не будет. У «Сочи» свои задачи. У него есть амбиции показать себя. И сейчас есть хорошая возможность. Если удастся правильно построить игру сочинцам, а Федотов умеет это делать, то «Зенит» испытает большие сложности.



Поставлю на то, что обе команды забьют. Сложно представить, что «Зенит» дома не забьет. Но и «Сочи» регулярно забивает, на контратаках могут свои моменты поймать. Тем более настрой у многих игроков «Сочи» будет серьезным. Там люди хотят доказать, что зря от них «Зенит» отказался».