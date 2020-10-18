«Уэска» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч 6-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Уэска» — «Вальядолид».

Ставка: «Уэска» не проиграет и тотал меньше 2.5 гола за 1.83.

«Обе команды еще не побеждали в этом сезоне. У «Уэски» — четыре ничьи и одно поражение, у «Вальядолида» — две ничьи и три проигрыша. По игре «Уэска» в целом выглядела в прошлых турах куда убедительнее. Думаю, на своем поле «Уэска» едва ли уступит бело-фиолетовым.



Другая очевидная мысль — едва здесь будет много голов. Все-таки обе команды не слишком ярко выглядят в атакующих действиях, плюс у обеих команд есть потери в группе атаки. Травмированы Оказаки из «Уэски» и Орельяна из «Вальядолида».



В итоге вырисовывается ставка на то, что «Уэска» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча».