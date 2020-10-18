«Алавес» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Алавес» — «Эльче».

Ставка: «Эльчи» не забьёт за 1.90.

«Эльче» только осваивается в Примере после рекордно короткой для этой команды паузы между чемпионатами. В Примеру «Эльче» вышел после плей-офф, за время которого «Эльче» не пропустил ни одного гола в четырех матчах и забил только дважды и в самых концовках ответных игр. В новом сезоне «Эльче» продолжает оправдывать имидж низовой команды – за поражением в дебютном матче от «Реала Сосьедад» 0:3 последовали победа 1:0 в Эйбаре и нулевая ничья дома с «Уэской».

Думаю, и в матче «Эйбара» в Витории не обойдётся без нуля на табло. Ставить на чистую победу «Алавеса» не решусь — маловат коэффициент. Куда больше мне нравится ставка, что «Эльче» не забьет".