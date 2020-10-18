«Атлетик» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч 6-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Леванте».
Ставка: победа «Атлетика» с нулевой форой за 1.47.
«Обе эти команды находятся в зоне вылета с одинаковыми результатами: по одной победе и трем поражениям в четырех матчах. Стоит также отметить, что «Атлетик» и «Леванте» провели по три из своих матча в гостях. И фактор своего поля должен помочь баскам исправить незавидную турнирную ситуацию. Пауза на матчи сборных дала главному тренеру «Атлетика» Гаиске Гаритано шанс привести свою команду в тонус.
По составу «Атлетик» существенно сильнее «Леванте» — весьма возрастной команды, которая потеряла летом Майораля, своего лучшего бомбардира прошлого сезона. Победа «Атлетика» выглядит наиболее вероятным исходом матча. Но все же я предпочту более аккуратную ставку и поставлю на «Атлетик» с форой (0). Хотя бы проигрывать на своем поле скромному «Леванте» баски точно не должны".
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