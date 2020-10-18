«Ротор» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 11-го тура РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — «Тамбов».
Ставка: ничья за 3.05, ничья в первом тайме за 1.90, обе забьют за 2.15.
«Вроде бы «Тамбов» посильнее, но обе команды очень много пропускают. Конечно, чаще это делает «Ротор», но и «Тамбов» дает много пробоин. У «Ротора» почти ничего не получается в атаке, у «Тамбова» ситуация лучше. Однако команды играют в Волгограде. Это первый матч клубов после паузы на встречи национальных сборных. Они всегда получаются осторожными.
Если бы «Тамбов» или «Ротор» играли с лидерами, они строили бы игру от защиты, на быстрых контратаках, но сейчас ситуация другая. Игра будет напряжённой».
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