«Интер» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Милан».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.88.
«Интер» и «Милан» пока в серии А не проигрывают. 7 очков после 3 туров набрала команда Конте и 9 — команда Пиоли. Россонери пока идут по дистанции без потерь. Кроме того, красно-черные играют результативно — во всех 6 официальных матчах сезона «Милан» забивал больше гола (только в игре с «Риу Аве» миланцам для этого понадобилось 120 минут).
«Интер» тоже много забивает — 10 голов после 3 туров (больше забила только «Аталанта»). И во всех матчах «Интер» пропускает. Игру команды Конте в защите нельзя назвать эталонной.
Думаю, матч получится ярким и богатым на голы. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.88".
- 17 октября 2020
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