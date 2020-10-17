«Кротоне» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» в первом тайме за 1.87.

«Кротоне» — слабейшая команда Серии А: 3 поражения в 3 турах, худшая разница мячей (2-10), 2 крупных поражения — старт сезона команда Джованни Строппы проваливает. Рассчитывать на успех в игре с чемпионом будет очень сложно.



«Юве» разгромил «Наполи», не выходя на поле. Неаполитанцы из-за сложной эпидемиологической ситуации не смогли приехать в Турин и получили техническое поражение. У команды Пирло 7 очков, и от лидера она отстает на 2 балла.



Фаворит наверняка будет играть с преимуществом и перед стартом в ЛЧ постарается решить все вопросы как можно раньше. Я думаю, что туринцы с первых минут побегут в атаку и забьют до перерыва. К слову, «Кротоне» проиграл пока все первые таймы — 1-3 от «Дженоа» и 0-1 от «Милана» и «Сассуоло». В матче с «Юве» данная тенденция может продолжится. Мой прогноз — победа «Юве» в 1-м тайме за 1.87".