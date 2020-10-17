«Зенит» — «Сочи»: прогноз Алексея Смирнова на матч 11-го тура РПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» с форой (+1.5) за 1.69, ИТМ 2 гола «Зенита» за 1.81.
«Между двумя сезонами из-за коронавируса был очень короткий перерыв, поэтому на плечи игроков сборной России упал довольно тяжелый груз. Говорю я об этом по той причине, что важные для «Зенита» игроки Артем Дзюба и Магомед Оздоев в данный момент сыты футболом и могут быть плохо готовы к поединку против «Сочи». Также отмечу, что перегруженными в своих сборных оказались Деян Ловрен, Вилмар Барриос и Сердар Азмун. Участие последнего пока что находится под большим вопросом, хоть иранец и был отпущен со сборов раньше времени. Очередную травму получил и Малком, поэтому 11 тур чемпионата бразильский форвард пропустит.
Сочинцы физически готовы ко встрече с лидером РПЛ. Два полных матча за «Словению» отыграл Миха Мевля, а вот Кристиан Нобоа вряд ли отдал много сил за шесть минут, проведенных в составе колумбийской сборной. Сослана Джанаева, который томился 180 минут на скамейке запасных, и вовсе упоминать странно. Именно сейчас у команды Владимира Федотова есть все шансы побороться за очки в Санкт-Петербурге. Полагаю, что даже если проявится класс хозяев поля, то это не превратится в разгром гостей. Хочу поставить на два варианта в пользу великого Антона Заболотного и компании».
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