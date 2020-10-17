«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.60.

«Будет очень хорошее и интересное противостояние. В этом сезоне одна встреча уже состоялась, в которой со счетом 3:2 победу одержали уфимцы. А сейчас, думаю, настал черед омичей брать реванш. Дома они выиграют, тем более что в последних пяти матчах этого сезона трижды проигрывали. А в предыдущем поединке в сухую уступили магнитогорскому «Металлургу» — 0:3.



Предположу, что лидеры «Авангарда» успели отдохнуть. Поэтому сейчас игра точно пойдет и станет более уверенной. «Салават Юлаев» может подсесть психологически. Побед у них в этом сезоне уже немало, игру они почувствовали, так что спад неизбежен. Хотя он уже наступил. Последние пять матчей этой команды завершились поражениями, в том числе на выезде от «Куньлуня», буквально накануне — 3:5.



Считаю, омичи победят достаточно уверенно — шайбы так в две. Легионеры уфимцев сейчас явно не в том состоянии. От них ждут совсем другого, а они пока не готовы это дать и показать своей игрой. Надо, чтобы все хоккеисты накатывались и смогли играть дальше, чаще, больше. Необходимо давать им такую возможность».