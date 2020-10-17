«Интер» — «Милан»: прогноз Александра Неценко на матч 4-го тура чемпионата Италии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Милан».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

«Несмотря на чудовищную серию «Милана» без побед в последних встречах над «Интером», сейчас ситуация благоволит команде Стефано Пиоли. Конечно, 8 матчей кряду безуспешных попыток положить на лопатки «нерадзурри» немного могут смущать, но сейчас «Милану» есть чем бить соперника, к тому же оставшегося из-за коронавируса без скамейки запасных, где может оказаться только Эриксен. Сенси дисквалифицирован у хозяев. На больничном Шкриньяр и Бастони, а также Наинголлан, Янг и Гальярдини.



У миланцев вернулся после «короны» Златан. Потери в составе несущественны. Еще за плечами серия из 15 туров в чемпионате без поражений (+12=3). Пусть календарь на старте сезона был к «Милану» благосклоннее, но там как раз 3 сухие (!!!) победы. У «Интера» ничего подобного нет. Даже при потенциале бороться за скудетто, у команды Антонио Конте постоянные дыры в защите, которые позволили забить ему уже 6 мячей за 3 тура. В общем нас ждет веселая игра с отличным сюжетом. Думаю, обе забьют и пробьют стандартный тотал»,