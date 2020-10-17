«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Александра Неценко на матч 5-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: «Ман Сити» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.
«Понимаю, для большинства ставка «обе забьют – да» видится очень лакомой, поскольку «канониры» сейчас полны уверенности в себе и не имеют тех кадровых проблем, что «горожане», у которых не сыграют Жезус и Де Брейне. Но мы уже не раз проходили ситуацию, когда «мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус». За последние 7 игр между этими соперниками результативная встреча с обеих сторон была всего лишь однажды (!!!). Мало того, «Сити» до проигранного полуфинала последнего Кубка разнес «Арсенал» 7 раз с общим счетом 20-2.
Конечно, «Арсенал» сейчас очень силен, тем более, за него может дебютировать Томас Парти, что только послужит засушливости встречи. За последние 9 игр только раз в этой паре пробивался тотал больше 3.5 мячей. С учетом того, как «Манчестер» безобразно играл последние матчи, слабо верится, что команда, потеряв лидеров и заручившись поддержкой Агуэро, возьмет и уступит «пушкарям». Для «Сити» это домашний матч и у него слишком много было проблем в последнее время. Гвардиола не должен проиграть».
- 17 октября 2020
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
06:30
- 16 октября 2020
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00