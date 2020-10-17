«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Александра Неценко на матч 5-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Понимаю, для большинства ставка «обе забьют – да» видится очень лакомой, поскольку «канониры» сейчас полны уверенности в себе и не имеют тех кадровых проблем, что «горожане», у которых не сыграют Жезус и Де Брейне. Но мы уже не раз проходили ситуацию, когда «мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус». За последние 7 игр между этими соперниками результативная встреча с обеих сторон была всего лишь однажды (!!!). Мало того, «Сити» до проигранного полуфинала последнего Кубка разнес «Арсенал» 7 раз с общим счетом 20-2.



Конечно, «Арсенал» сейчас очень силен, тем более, за него может дебютировать Томас Парти, что только послужит засушливости встречи. За последние 9 игр только раз в этой паре пробивался тотал больше 3.5 мячей. С учетом того, как «Манчестер» безобразно играл последние матчи, слабо верится, что команда, потеряв лидеров и заручившись поддержкой Агуэро, возьмет и уступит «пушкарям». Для «Сити» это домашний матч и у него слишком много было проблем в последнее время. Гвардиола не должен проиграть».