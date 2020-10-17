«Ман Сити» — «Арсенал»: прогноз Павла Городницкого на матч 5-го тура чемпионата Англии

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: ИТБ 1 гола «Ман Сити» в первом тайме за 2.22.

«Немного неловко давать прогнозы на такой очевидный исход, но что я могу сделать? Придется включать режим циника и констатировать: Артета – перспективный тренер, но на «Этихаде» его, вероятно, четвертуют. «Сити» выиграл 7 из 8 последних матчей с «Арсеналом», а в рамках АПЛ там тупо шесть побед подряд. Ну как, много шансов у Микеля? Думаю, все-таки не очень.

Впрочем, брать заурядную победу «Сити» не только банально, но и пошло. Лучше рискнуть и бахнуть эзотерическую ставку «Тотал голов «Сити» в первом тайме – больше 1». Откуда такая уверенность?



1. У «горожан» два матча подряд без побед в АПЛ. Надо резко возвращаться в игру, а для этого снимать все вопросы о триумфаторе еще в первом тайме.



2. Пепу точно хочется взять реванш у «Арсенала» за поражение в полуфинале Кубка Англии-2019/20. Для этого необходимо моментально оглушить противника.



3. Это красивая ставка под возврат. Меньше одного гола «Сити» в первом тайме? Ну, это фантастика. Больше – наш успех.



Мораль такая: если «Сити» не в жутком кризисе, деньги как минимум вернутся на счет. А вот если Пеп все же поплыл, добьем его через недельку, когда «горожане» поедут к «Вест Хэму».