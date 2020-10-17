«Химки» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 11-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.08.
«Химки» в последних матчах выглядели значительно увереннее, чем на старте. Плюс появляются опытные новички — Глушаков, Могилевец, Однако «Спартак» остаётся фаворитом в этой паре. Нападение у Доменико Тедеско мощное, забивает в каждом матче. Даже без Соболева, отбывающего дисквалификацию за перебор «горчичников», в команде есть кому забивать.
Москвичи должны набирать здесь три очка. В четырёх последних выездах они одержали три победы, ни разу не пропустив. А в последних семи турах подопечные Доменико Тедеско потеряли очки лишь в матчах с ЦСКА (1:3) и «Зенитом» (1:1).
Мы бы проверили комбинированную ставку П2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.08. В новом сезоне «Спартак» пока что не забивал более двух голов, а пройти его оборону химчанам будет достаточно трудно.
Единственная надежда — отсутствие Георгия Джикии, который находится на карантине. Без него в центре обороны красно-белых нервозности наверняка добавится, так что один гол хозяев не исключаем".
- 17 октября 2020
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