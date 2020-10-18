«Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Трактора» и тотал меньше 5.5 гола за 2.64.

«После того как «Нефтехимик» лихо разделался на выезде с казалось бы без пяти минут лидером Восточной конференции, за «Трактор» теперь как-то боязно. Понятно, что в домашнем поражении «Магнитки» от «маленьких татар» виновата прежде всего сама «Магнитка», но ведь четыре шайбы ей кто-то забросил.



«Трактор» у нас нынче пропускает меньше всех в расчете на одну игру. Причем меньше всех не только на Востоке, но и вообще в КХЛ. Как правило, третья шайба становится для его соперников победной, причем чаще всего она залетает в челябинские ворота уже после окончания основного времени. То есть в среднем уральцы пропускают даже меньше двух шайб за матч, а если быть совсем точным, то 1,8 шайбы. И это практически гроссмейстерский результат.



То есть про грядущий матч можно с уверенностью сказать, что если «Нефтехимик» забросит в Челябинске хотя бы три шайбы, то он почти наверняка наберет два очка. Но ты попробуй их забей нынешнему «Трактору». У него далеко не все радужно в атаке, но в обороне-то картина почти идеальная.



Победа в Магнитогорске в турнирном плане нижнекамцам почти ничего не принесла. Она не позволила «маленьким татарам» войти в зону плей-офф, хоть и приблизила эту возможность до состояния одного «броска». Именно по этой причине грядущий матч выглядит куда более важным для гостей, чем для хозяев. Но, думается, у «химиков» не хватит сил на два подвига подряд, а без подвига им в Челябинске очков не набрать.



Поэтому ставлю на многотрудную и даже минимальную, но все-таки достаточно предсказуемую хозяйскую победу в основное время в весьма «низовом» матче, где соперники вряд ли забросят на двоих больше четырех шайб».