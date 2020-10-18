ЦСКА – «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа ЦСКА за 1.81.

«Теперь можно точно сказать, что ЦСКА вышел из той небольшой спирали, в которую вошел пару-тройку матчей тому назад, проиграв подряд «Магнитке» и «Йокериту» и пропустив в этих двух матчах 11 (прописью – одиннадцать!) шайб. Констатируем: меры приняты, виновные наказаны — и, как результат, питерцы наматывают сопли на кулак.



Теперь на повестке дня у ЦСКА бело-голубые земляки. И нет ровным счетом никаких внешних причин для того, чтобы динамовцы тоже не были обыграны – так же спокойно, а где-то даже скучновато, как и СКА, и многие другие команды КХЛ. «Динамо», конечно, отдыхало побольше армейцев — на целых четыре дня. «Динамо» в своем предыдущем туре обыграло все то же СКА, причем на выезде, но… Но ЦСКА в своем минимально приличном состоянии и «Динамо» даже в великолепном состоянии – это все-таки команды слишком разных габаритов и весовых категорий. Уйди армейцы и в третьем матче подряд в глухой штопор – можно было бы порассуждать о динамовских шансах. Но ЦСКА исправился и своевременно перековался и перевоспитался, поэтому бело-голубые перспективы в общем и целом не просматриваются.



Можно, конечно, взять за основу статистику личных встреч, согласно которой преимущество ЦСКА совсем невесомо. Но нельзя забывать, что статистика эта состоит из двух хорошо просматриваемых частей. В первой части «Динамо» со Знарком брало Кубки Гагарина и регулярно оттаптывалось на ЦСКА, перебивающемся с хлеба на воду. А во второй части в ЦСКА пришла «Роснефть», а бело-голубые, расставшись со Знарком, перешли на подножный корм, дойдя до открытого кидания своих игроков. Вторая часть продолжается и поныне, и в ней «Динамо» регулярно получает от армейцев пинки и подзатыльники, и очередной подзатыльник будет выписан в воскресенье.



ЦСКА опять выиграет, внешне не слишком эффектно, даже скучновато, в одну-две шайбы, но в основное время».