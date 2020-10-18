«Динамо» Минск – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 7.30.

«Минчане не смогли совладать дома с «Локомотивом». В абсолютно равном матче они допустили одну-единственную ошибку, которую их голкипер не смог подчистить – и это предопределило результат. Но поражение от «Локомотива» отнюдь не означает, что белорусы не смогут справиться со «Спартаком», который на сегодняшний день явно не столь же безгрешен, как и «Локомотив». А значит, перспектив у хозяев куда больше, чем в предыдущем матче, тем более что один раз в нынешнем сезоне «зубры» сумели справиться с красно-белыми — и было это в Москве.



Так неужели, взяв у «Спартака» два очка на выезде, минчане не смогут повторить этого дома? Тем более что эта победа позволит им вновь настичь в турнирной таблице ярославцев, которых они упустили было в предыдущем туре.



Почему я с такой уверенностью говорю о хозяйской победе? Да потому что минское «Динамо» при всех своих текущих результатах и демонстрируемой игре не является мотиватором для сегодняшнего «Спартака», пусть между соперниками сейчас и пролегает пропасть в половину зоны плей-офф, куда красно-белые никак не могут влезть. Им, красно-белым, подавай ЦСКА или московское «Динамо», или на худой конец «Ак Барс». А на какое-то минское «Динамо» москвичей не сможет настроить даже Знарок, потому что этого не сможет сделать никто.



Поэтому и записываем в уме: в упорном матче, который завершится минимальной победой в основное время, хозяева возьмут верх. Для них-то «Спартак» — отличный мотиватор».