«Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм».

Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 1.83, «Шеффилд» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.67.

«Это главные неудачники старта сезона, проигравшие на двоих все восемь матчей из восьми. «Шеффилд Юнайтед» забил всего один мяч, а «Фулхэм» пропустил аж одиннадцать.



У «Юнайтед» пока ничего не получается впереди, а привычно организованная игра без мяча о и дело дает сбой. И все-таки чувствуется какой-то стержень, благодаря которому кажется, что дела должны выправиться. К тому же из «Ливерпуля» за 23,5 миллиона фунтов был куплен Брюстер, который хоть и молодой и не слишком опытный, вполне может взять с места в карьер.



У «Фулхэма» как раз организованности при игре без мяча не хватает. Слишком «мягкая» полузащита и регулярные провалы при переходе из атаки в оборону. Паркер пытается играть в быстрый, атакующий футбол, но пока получается не очень. Приход Лофтуса-Чика из «Челси» должен помочь разнообразить игру впереди.



Думаю, что основные события здесь развернутся ближе к перерыву или во втором тайме, а поначалу команды будут раскачиваться. Раннее начала матча (в полдень!) к тому особенно располагает».