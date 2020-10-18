«Кристал Пэлас» – «Брайтон»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» – «Брайтон».
Ставка: ИТБ 60.5% «Брайтона» по владению мячом за 1.83, победа «Брайтона» по ударам с форой (-3) за 1.65.
«И те, и другие вполне прилично смотрелись большую часть времени с начала сезона, но, несмотря на это, обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы.
Особенно обидно за «Брайтон», который демонстрирует одновременно и зрелый, и зрелищный футбол, один из самых привлекательных в АПЛ прямо сейчас. Южане играют во владение и делают это с чувством, с толком, с расстановкой. Регулярно создают остроту у чужих ворот, против кого бы ни приходилось играть.
У «Пэлас», конечно, игра попроще. Подопечные Ходжсона просто отдают мяч и ждут моменты для контрвыпадов.
Думаю, именно так и будет проходить этот матч. Гости должны хозяев переиграть и по владению, и по ударам. По крайней мере, это предугадать здесь проще, чем конечный результат».
- 18 октября 2020
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