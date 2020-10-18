«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».
Ставка:
«Вест Хэм» последние четыре матча проводил без Дэвида Мойеса, подхватившего коронавирус, и выиграл три из них. Прикольный, конечно, факт, но все же, судя по всему, и составы на матч, и тактику определял именно шотландец. Простой, но эффективный, силовой футбол помог «молотобойцам» разгромить и «Лестер», и «Вулверхэмптон», например.
«Тоттенхэм» тоже уходил на перерыв после разгрома, учиненного «Ман Юнайтед» (6-1), и вряд ли кто-то скажет, что «шпоры» его не заслужили. Если же приплюсовать к нему позапрошлую игру в Лиге Европы (победа 7-2 над «Маккаби» из Хайфы), то получится, что команда Моуринью забила 13 мячей в двух матчах. Как-то это не по-моуриньевски, да? Тем не менее, ему, кажется, удалось найти нужный баланс в игре команды, которая даже выходя из жесточайшего графика, сумела показать такой вот результат. Причем и не скажешь, что «шпоры» приложили при этом какие-то сверхусилия. И они еще даже не задействовали Бейла.
Думаю, здесь будет победа на классе. «Тоттенхэм» не позволяет многого у своих ворот – «МЮ», «Челси» и «Ньюкасл» нанесли в сумме всего шесть ударов в створ ворот «шпор». Не самому изобретательному «Вест Хэму» тоже будет непросто пробиться к воротам Льориса. Ну а «шпоры» свои моменты впереди иметь будут".
- 18 октября 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55