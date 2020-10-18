«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».

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«Вест Хэм» последние четыре матча проводил без Дэвида Мойеса, подхватившего коронавирус, и выиграл три из них. Прикольный, конечно, факт, но все же, судя по всему, и составы на матч, и тактику определял именно шотландец. Простой, но эффективный, силовой футбол помог «молотобойцам» разгромить и «Лестер», и «Вулверхэмптон», например.



«Тоттенхэм» тоже уходил на перерыв после разгрома, учиненного «Ман Юнайтед» (6-1), и вряд ли кто-то скажет, что «шпоры» его не заслужили. Если же приплюсовать к нему позапрошлую игру в Лиге Европы (победа 7-2 над «Маккаби» из Хайфы), то получится, что команда Моуринью забила 13 мячей в двух матчах. Как-то это не по-моуриньевски, да? Тем не менее, ему, кажется, удалось найти нужный баланс в игре команды, которая даже выходя из жесточайшего графика, сумела показать такой вот результат. Причем и не скажешь, что «шпоры» приложили при этом какие-то сверхусилия. И они еще даже не задействовали Бейла.



Думаю, здесь будет победа на классе. «Тоттенхэм» не позволяет многого у своих ворот – «МЮ», «Челси» и «Ньюкасл» нанесли в сумме всего шесть ударов в створ ворот «шпор». Не самому изобретательному «Вест Хэму» тоже будет непросто пробиться к воротам Льориса. Ну а «шпоры» свои моменты впереди иметь будут".