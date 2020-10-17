«Зенит» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ с коэффициентом 3.20

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Сочи».
Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.20.
«В Северной столице встречаются первая и четвертая команды турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Что примечательно, расстояние между противниками составляет каких-то два балла, так что в случае победы «барсов» они выходят на первую строчку.
Кроме всего, за последние годы в теплые края из состава «Зенита» переехало 10 игроков, причем семь из них могут выйти и в этой дуэли. Оба личных матча противники завершили в пользу старшего брата и чемпиона.
Не сможет сыграть Дриусси и Малком, но зато все в ожидании нового бразильца – Вендела, который переехал из «Спортинга» за 20 миллионов евро.
Считаю, «Сочи» под силу дать бой и как минимум крупно не проиграть. В команде есть серьезные исполнители, да и место в лидирующей группе совершенно неслучайно. Моя ставка на минимальный успех фаворита».
- 17 октября 2020
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