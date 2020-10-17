«Химки» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.50.

«В Химках пройдет практически столичное дерби, если не считать тесных взаимоотношений новичка Премьер-Лиги и одного из лидеров футбола России.



После десяти туров «красно-белые» лидируют вместе с «Зенитом», в то же время подмосковный клуб в зоне вылета и опережает последний «Ротор» всего на три балла. К слову, о связях сегодняшних противников, нельзя не отметить, что разговоры об этом и спровоцировали изменения в трансферный регламент, согласно которому нельзя отдать в аренду одному клубу более двух игроков.



Из «Спартака» в составе хозяев играет Резиуан Мирзов, при этом Александра Ломовицкого досрочно отозвали. Не сможет сыграть Георгий Джикия, который пока на карантине, но возможно мы увидим экс-капитана «народной команды» Дениса Глушакова и конечно же все в ожидании Виктора Мозеса.



Считаю, что хозяева будут иметь лучшую физическую форму и мотивацию и сумеют вырвать ничью, ведь «Спартак» всегда был отличным раздражителем для любой команды».