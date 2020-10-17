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«Химки» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура чемпионата России

«Химки» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура чемпионата России
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Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Спартак».

Ставка: ничья за 4.50.

«В Химках пройдет практически столичное дерби, если не считать тесных взаимоотношений новичка Премьер-Лиги и одного из лидеров футбола России.

После десяти туров «красно-белые» лидируют вместе с «Зенитом», в то же время подмосковный клуб в зоне вылета и опережает последний «Ротор» всего на три балла. К слову, о связях сегодняшних противников, нельзя не отметить, что разговоры об этом и спровоцировали изменения в трансферный регламент, согласно которому нельзя отдать в аренду одному клубу более двух игроков.

Из «Спартака» в составе хозяев играет Резиуан Мирзов, при этом Александра Ломовицкого досрочно отозвали. Не сможет сыграть Георгий Джикия, который пока на карантине, но возможно мы увидим экс-капитана «народной команды» Дениса Глушакова и конечно же все в ожидании Виктора Мозеса.

Считаю, что хозяева будут иметь лучшую физическую форму и мотивацию и сумеют вырвать ничью, ведь «Спартак» всегда был отличным раздражителем для любой команды».

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