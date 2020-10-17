«Химки» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Спартак».
Ставка: ничья за 4.50.
«В Химках пройдет практически столичное дерби, если не считать тесных взаимоотношений новичка Премьер-Лиги и одного из лидеров футбола России.
После десяти туров «красно-белые» лидируют вместе с «Зенитом», в то же время подмосковный клуб в зоне вылета и опережает последний «Ротор» всего на три балла. К слову, о связях сегодняшних противников, нельзя не отметить, что разговоры об этом и спровоцировали изменения в трансферный регламент, согласно которому нельзя отдать в аренду одному клубу более двух игроков.
Из «Спартака» в составе хозяев играет Резиуан Мирзов, при этом Александра Ломовицкого досрочно отозвали. Не сможет сыграть Георгий Джикия, который пока на карантине, но возможно мы увидим экс-капитана «народной команды» Дениса Глушакова и конечно же все в ожидании Виктора Мозеса.
Считаю, что хозяева будут иметь лучшую физическую форму и мотивацию и сумеют вырвать ничью, ведь «Спартак» всегда был отличным раздражителем для любой команды».
- 17 октября 2020
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:50
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:29
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:41
-
11:35