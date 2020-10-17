Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Челси» – «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

«Челси» – «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» – «Саутгемптон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.55.

«Челси» 17 октября принимает на своем поле «Саутгемптон». В прошлый раз фаворит потерпел поражение. Думаю, что желание взять реванш сделает поединок результативным.

«Аристократы» вроде бы играют хорошо на старте чемпионата, однако потеряли несколько очков. С другой стороны, они способны забить много, как это было в играх с «Кристал Пэлас» (4:0) и «Барнсли» (6:0).

Мне кажется, сегодня именно тот случай, когда лондонцы расчехлят свою пушку и будут штурмовать ворота соперника на протяжении 90 минут. Жду много голов от них. «Святые» точно не входят в число претендентов на верхнюю половину турнирной таблицы, пусть и одержали две виктории в заключительных турах.

Всё-таки уровень противников гостей был не самый высокий, но даже на их фоне они выглядели слабо. Скорее всего, сегодня не получится оказать сопротивление более именитому противнику".

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020