«Челси» – «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» – «Саутгемптон».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.55.
«Челси» 17 октября принимает на своем поле «Саутгемптон». В прошлый раз фаворит потерпел поражение. Думаю, что желание взять реванш сделает поединок результативным.
«Аристократы» вроде бы играют хорошо на старте чемпионата, однако потеряли несколько очков. С другой стороны, они способны забить много, как это было в играх с «Кристал Пэлас» (4:0) и «Барнсли» (6:0).
Мне кажется, сегодня именно тот случай, когда лондонцы расчехлят свою пушку и будут штурмовать ворота соперника на протяжении 90 минут. Жду много голов от них. «Святые» точно не входят в число претендентов на верхнюю половину турнирной таблицы, пусть и одержали две виктории в заключительных турах.
Всё-таки уровень противников гостей был не самый высокий, но даже на их фоне они выглядели слабо. Скорее всего, сегодня не получится оказать сопротивление более именитому противнику".
- 17 октября 2020
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