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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 4.25 на матч АПЛ

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 4.25 на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 4.25.

«Манчестер Юнайтед» встречается в Ньюкасле с одноименным клубом 17 октября. Достаточно интересно, в каком состоянии подойдет фаворит после столь крупного проигрыша.

«Сороки» — в середине турнирной таблицы, даже несмотря на потерю огромного количества лидеров. Клуб набрал хорошую форму и смог отобрать очки у «Тоттенхэма» (1:1).

Думаю, хозяева не так уж и просты. В родных стенах они могут завязать игру и удивить противника быстрыми контратаками по оголенным флангам.

«Красные дьяволы» намного амбициознее, только именно это их и может погубить — поражение от «Тоттенхэма» (1:6) явно способно ударить по самолюбию звездных футболистов. На мой взгляд, манчестерский клуб не сможет отойти от разгрома так быстро и сегодня победу не одержит, но заработать очки в упорной борьбе способен".

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