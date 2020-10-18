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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 5-го тура чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 5-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 3.00.

«В матче пятого тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм» и «Вест Хэм Юнайтед».

В этом лондонском дерби, если посмотреть на котировки, порекомендую взять следующую ставку. Во-первых, глядя на то, как играют команды между собой, как они играют в этом чемпионате, я уверен, что предстоит низовой матч. Во-вторых, с учетом того, что «молотобойцы» — команда домашняя, мне кажется более чем вероятной ставка «победа «Тоттенхэма» и обе забьют – нет». Коэффициент — 3.00. Мне кажется, это самый вероятный исход матча».

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