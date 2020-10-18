«Лестер» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Астон Вилла».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Астон Виллы» за 2.53, «Астон Вилла» не проиграет за 1.82.
«Да, «Лестер» разгромил «Ман Сити» — 5:2, и это было впечатляюще, но до и после этого матча «лисы» выглядели удручающе: проиграли «Арсеналу» (0:2) на Кубок, а перед паузой были разгромлены «Вест Хэмом» (0:3).
Ко всему прочему, вполне вероятно, что всех трех центральных защитников, игравших против «Сити», не будет в составе. Союнджу с Амарти травмированы, Эванс под вопросом. По-прежнему в лазарете опорник Ндиди. Так что за оборону «лисам» должно быть тревожно.
Ну а у «Виллы» стопроцентные показатели: три победы в трех матчах, а в последнем был бит «Ливерпуль» (7:2)… Не удивлюсь, если гости здесь преподнесут сенсацию».
- 18 октября 2020
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