Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Василий Ломаченко — Теофимо Лопес: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько

Василий Ломаченко — Теофимо Лопес: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 17 на 18 октября мск в Лас-Вегасе состоится объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Начало боя – не ранее 6:00 18 октября по московскому времени. Видеотрансляцию боя онлайн можно будет посмотреть, купив подписку на ESPN Plus или Меgogo.

По прогнозу букмекеров, явный фаворит поединка – украинский боксер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Шансы американца гондурасского происхождения аналитики оценили коэффициентом 4.25 (22%). Ставки на ничью принимаются за 22.0 (4%).

Поставить на завершение боя в первом раунде предлагается за 40.0, победа Василия Ломаченко по очкам идёт за 2.00, а победа украинца единогласным решением судей — за 2.25.

Василий Ломаченко — Теофимо Лопес. Прогноз: украинец накажет американца за длинный язык
Лопес опасен, но разговорами Ломаченко не победить
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020