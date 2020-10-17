«Ньюкасл» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: гол Рэшфорда за 2.52.

«Думаю, здесь нас ожидает голевой матч. Обе забьют обязательно фигурирует в показателях МЮ в этом сезоне. «Ньюкасл» забивает в 3 из 4 домашних матчах обязательно. При этом у него только 1 сухой матч. Поэтому обмен голами рисуется легко.



Огромное количество проблем у «Ньюкасла» из-за травм: Гейл, Ричи, Дубравка – все они будут отсутствовать.



В этом плане у «Юнайтед» одна, но довольно серьезная проблема – Марсьяль не будет играть из-за красной карточки в матче с «Тоттенхэмом». Кавани еще не готов играть за «Юнайтед». Поэтому очевидно, что Маркус Рэшфорд будет на острие атаки.



А при тех проблемах, которые есть у «Ньюкасла» в защите, поставил бы на гол Маркуса Рэшфорда».