Василий Ломаченко — Теофимо Лопес: прогноз Хосе Педрасы на бой 18.10.2020
Бывший чемпион мира по боксу Хосе Педраса дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес.
Ставка: победа Ломаченко за 1.25.
«Честно говоря, считаю, что Василий будет доминировать над Лопесом. Думаю, он выиграет очень уверенно, хотя ему не следует забывать об осторожности и идти вперёд без оглядки, это опасно.
Теофимо — взрывной и мощный боец, который способен потрясти любого легковеса. Начало боя будет для Лопеса очень важным. Если он сумеет потрясти Ломаченко в первых пяти раундах, у него есть шанс завершить начатое. Если же нет, украинец его просчитает, будет доминировать и доведёт дело до победы".
Спортсмен из Пуэрто-Рико проиграл Ломаченко по очкам в 2012 году. В ходе боя он дважды побывал в нокдауне.
Василий Ломаченко — Теофимо Лопес. Прогноз: украинец накажет американца за длинный язык
Лопес опасен, но разговорами Ломаченко не победить
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