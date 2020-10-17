Василий Ломаченко — Теофимо Лопес: прогноз Хосе Педрасы на бой 18.10.2020

Бывший чемпион мира по боксу Хосе Педраса дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес.

Ставка: победа Ломаченко за 1.25.

«Честно говоря, считаю, что Василий будет доминировать над Лопесом. Думаю, он выиграет очень уверенно, хотя ему не следует забывать об осторожности и идти вперёд без оглядки, это опасно.

Теофимо — взрывной и мощный боец, который способен потрясти любого легковеса. Начало боя будет для Лопеса очень важным. Если он сумеет потрясти Ломаченко в первых пяти раундах, у него есть шанс завершить начатое. Если же нет, украинец его просчитает, будет доминировать и доведёт дело до победы".

Спортсмен из Пуэрто-Рико проиграл Ломаченко по очкам в 2012 году. В ходе боя он дважды побывал в нокдауне.