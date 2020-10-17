Василий Ломаченко — Теофимо Лопес: прогноз Николая Валуева на бой 18.10.2020

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес в легком весе, на кону которого будут стоять чемпионские пояса WBA Super/WBO/IBF/The Ring.

Ставка: победа Ломаченко за 1.25.

«Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретятся в неподражаемом поединке за объединительный титул. Несколько поясов на кону. Василий не раз говорил, что его мечта об абсолютном чемпионстве, как никогда, близка.



Теофимо Лопес со своим отцом, как обычно, забрасываются словами. Возможно, от больших нервов, а может, просто от того, что Лопес такой и есть.



Список побед обоих боксеров, за исключением одного достаточно спорного поражения Ломаченко, позволяет нам с вами судить о том, что этот поединок будет не просто боем, это будет боище!



Очень сложно сказать, кто конкретно из бойцов будет в итоге победителем, но все-таки я считаю, что опыт и возраст, как ни странно, Василия Ломаченко, его неудержимое желание стать абсолютным чемпионом, его мастерство окажут ему добрую службу и он окажется победителем».