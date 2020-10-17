Василий Ломаченко — Теофимо Лопес: прогноз и ставка «Чемпионата» на бой 18 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес.

Ставка: победа Ломаченко по очкам за 2.00.

«Основной козырь аутсайдера — физические данные и мощь. Американец выше, руки у него длиннее. Всё же для Ломаченко лёгкий вес — неродной, начинал он вообще с полулёгкой категории, а до лёгкой добрался чуть больше двух лет назад. Сотрясти соперника одним попаданием Хай-Теку не удастся, но ему это и не нужно.



Дело в том, что Ломаченко необычайно техничен. Замечательное движение, классная работа корпусом, лёгкие ноги. Держать его на дистанции и обстреливать за счёт преимущества в движении рук просто нереально. Просто попасть по нему хотя бы один раз уже необычайно сложно. Лопес, конечно, бьёт себя в грудь, но оппонентов такого уровня у него не было и близко.



Единственное — украинец очень долго не выходил в ринг. В августе 2019 года он не оставил шансов Люку Кэмпбеллу. 14 месяцев — это, конечно, очень много. И всё же техника и чувство дистанции Василия слишком хороши, чтобы всерьёз опасаться из-за серьёзного простоя. Великая любительская карьера позади, четвёртый пояс позволит сделать ещё один шаг к величию. Мотивация колоссальна.



Лопес — хороший панчер, в этом его единственный шанс. Надо сказать, что украинцу удобны агрессивные боксёры, которые много лезут вперёд, а не уходят в глухую оборону. Победить по очкам у Теофимо точно не выйдет, разница в технике и работе ног серьёзная. А вот шанс хорошенько попасть может появиться.



Потому расклад видится примерно таким: главная надежда американца — первая половина боя. На фоне свежести он может выдать пару-тройку удачных отрезков. И, если повезёт, сорвать куш в одном из них. Постепенно Ломаченко будет приспосабливаться к оппоненту, с каждым раундом преимущество станет только нарастать.



Хай-Тек хорошо держит удар и умеет выбивать соперников из колеи. Потому наиболее вероятный исход — победа фаворита по очкам, что-нибудь в районе 116:112. На П1 дают 1.25 — выгода минимальна, зато довольно надёжна. Ставка посмелее — П1 по очкам 2.00 или даже П1 по очкам единогласным решением судей за 2.25.



У Лопеса всё впереди, поражение от столь грозного спортсмена никак не повлияет на его перспективы. Но прямо сейчас Василий просто сильнее: сочетание техники, опыта и интеллекта должно перевесить агрессию и мощь».