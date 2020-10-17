«Химки» — «Спартак»: ставка Дмитрия Шнякина с коэффициентом 4.50 на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак».
Ставка: гол Ларссона за 4.50.
«Возвращается клубный футбол. И чтобы скуку развеять, связанную с длинной паузой на матчи сборных, нужно какую-нибудь веселую, бодренькую ставку придумать.
И я вам предложу поставить на гол футболиста в матче „Химки“ — »Спартак". Для этого я выбрал Джордана Ларссона. Нравится мне он в этом сезоне, он становится одним из лидеров, обретает новые качества, новый функционал. Сейчас он один из двух лучших бомбардиров «Спартака» вместе с Понсе. По четыре гола они забили.
Что еще важно, Ларссон — один из пяти полевых футболистов «Спартака», которые вышли в стартовом составе каждого матча РПЛ. Швед — самый используемый нападающий у Доменико Тедеско. Да, он был в сборной. Это дополнительная нагрузка, дополнительные перелеты. Но смотрите: в матче со сборной России он играл, а с португальцами и хорватами задействован не был. Поэтому у него силы сохранились. Он захочет доказать, что он в порядке. Тем более вернулся туда, где имеет игровое время и на него играют партнеры.
Ну и есть еще один штрих — Ларссон пенальти бьет. Да, в матче с «Уфой» он не забил, но в игре с «Ахматом» был точен. Это тоже важно в игре против «Химок», которые, скорее всего, будут играть с низким оборонительным блоком. А в нашем чемпионате в этом сезоне очень часто назначают пенальти. Мой прогноз — гол Джордана Ларссона с коэффициентом 4.50".
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