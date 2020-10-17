«Хетафе» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.72.

«В иные времена это мог бы быть сложный матч. Сейчас, как я думаю, все может быть немного по-другому. Лично для меня „Барса“ фаворит. Почему? Потому, что „Хетафе“ совсем не тот, кем он был год назад, и даже весной. Когда у команды нет функционального состояния на пике, сразу видно, что класс там относительно невысокий. Все перемещения, подстраховка и прессинг — все это меркнет и выглядит гораздо слабее.



Сама же „Барселона“, на мой взгляд, хоть и не совершает каких-то героических вещей в каждом туре, но выглядит солидно. Клубу в целом удается то, чего он хочет. Может, не так быстро, как хотелось бы, но процесс идет. У „Барселоны“ есть важные качества исполнителей, которые могут перевернуть или решить игру, если что-то не получается в командных действиях.



Еще один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. У больших команд, и „Барселона“ не исключение, зачастую после матчей национальных сборных бывают определенные проблемы. Много игроков разъезжаются, в разном физическом и психологическом состоянии они потом возвращаются. Думаю, что сейчас это в меньшей степени проблема для „Барселоны“. Игроков, вылетающих за океан, стало меньше.



»Барселона", конечно, стремится доказать, что вся та история с перестройкой затеяна не просто так. На мой взгляд, эта команда — фаворит.



Победу «Барселоны» оценивают с коэффициентом больше 1.7. Мне кажется, это хороший вариант, чтобы над ним задуматься".