ЦСКА — «Динамо»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
18 октября ЦСКА примет «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 2.45.
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В 6 из 8 последних очных встреч забивалось не больше двух голов.
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