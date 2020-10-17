«Химки» — «Спартак»: как сыграли, какой счёт, какие ставки и прогнозы зашли

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Полузащитник Виктор Мозес в дебютном матче за «Спартак» на 55-й минуте встречи заменил Наиля Умярова. Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти.
Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.
Эксперты не сомневались в победе «Спартака», на неё давали 1.52. С 1000 рублей можно было выиграть 1520 рублей. Успех «Химок» шёл за 7.50, ничья — за 4.40.
На тотал больше 2.5 гола давали 2.05, на обе забьют — 2.16, на пенальти — 2.45.
- 17 октября 2020
-
22:22
-
22:15
-
21:45
-
21:40
-
21:15
-
20:45
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:01