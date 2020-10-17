«Химки» — «Спартак»: как сыграли, какой счёт, какие ставки и прогнозы зашли

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Полузащитник Виктор Мозес в дебютном матче за «Спартак» на 55-й минуте встречи заменил Наиля Умярова. Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти.



Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.



Эксперты не сомневались в победе «Спартака», на неё давали 1.52. С 1000 рублей можно было выиграть 1520 рублей. Успех «Химок» шёл за 7.50, ничья — за 4.40.



На тотал больше 2.5 гола давали 2.05, на обе забьют — 2.16, на пенальти — 2.45.